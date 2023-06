È successo di tutto in Ligue 2 nel corso dell'ultima giornata, ossia quella che decretava i principali verdetti. Il Le Havre, grazie al successo sul Dijon per 1-0 ha ottenuto la promozione matematica nella massima serie, ad un passo pure per il Metz, vittorioso per 3-2 sul Bastia. Quest'ultimo però deve aspettare la decisione della Commissione Disciplinare (è prevista per lunedì) dopo quanto accaduto nel corso di Bordeaux-Redoz (pure i girondini erano in lotta per la promozione in Ligue 1). Nello stadio dell'ex club del milanista Adli un tifoso è sceso dalla tribuna aggredendo un calciatore ospite: gara sospesa.