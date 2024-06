Il Lecce si tiene Gotti, Sticchi Damiani: "Già definiti gli aspetti contrattuali"

Getty

Ilriparte da: sarà l'allenatore dei salentini anche la prossima stagione. Dopo la salvezza ottenuta con tre giornate d'anticipo rispetto alla conclusione della Serie A, il club ha confermato la fiducia al tecnico, si riparte da lui.La conferma l'ha data, presidente del Lecce, a TGR Rai Puglia: tutte le dichiarazioni.- "Si programma sempre, la programmazione è l'unico strumento che abbiamo per poter fronteggiare degli avversari di grande livello. Cerchiamo di rispondere alle caratteristiche delle altre squadre con una programmazione capillare. Già da tempo sono stabilite le linee guida di questa stagione: è chiaro che ci sono cose da decidere, ma partiamo per questo ritiro con una squadra che ha fatto tanto bene e ci piacerebbe riconfermarla in blocco".

- "Si ripartirà da Gotti perché ha fatto un ottimo lavoro. Dal suo arrivo la squadra - che era in grande difficoltà - ha espresso un bel gioco e ha ottenuto una media punti importante, fino al raggiungimento della salvezza con tre gare d'anticipo. E' una salvezza meritata sul campo, è chiaro che anche qui ci vuole un minimo cautela".- "Manca un ultimo confronto con l'area tecnica per vedere se la visione sul piano sportivo è condivisa: se così fosse si ripartirà insieme con entusiasmo. In merito agli aspetti contrattuali è già tutto definito".