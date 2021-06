Naithan Nandez continua la propria Coppa America 2021 dove, con l'Uruguay, si è qualificato ai quarti di finale che vedrà la Celeste affrontare la Colombia. Il centrocampista del Cagliari attende però anche di conoscere il proprio futuro che sarà quasi sicuramente lontano dalla Sardegna.



IL LEEDS PROVA L'AFFONDO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Leeds ha avviato una trattativa che potrebbe presto avere esito positivo. Nel cartellino del giocatore c'è una clausola rescissoria da 36 milioni e sebbene il Cagliari stia spingendo per arrivare a quella cifra, non è escluso che si possa chiudere a cifre leggermente inferiori, intorno ai 30 milioni di euro che è la base su cui il club inglese sta trattando in questi giorni.



L'INTER SULLO SFONDO - Fra i club interessati a Nandez c'è da tempo anche l'Inter che non ha mollato del tutto la presa e che, come confermato più volte anche dal ds dei sardi, Capozzucca, ne ha parlato a lungo con il patron Giulini anche in un'ipotetica operazione che coinvolgesse anche Radja Nainggolan. A quelle cifre l'Inter non è mai stata disposta ad arrivare, a maggior ragione poiché il club nerazzurro ha una gestione economica da tenere sotto osservazione. Non è detto che un tentativo non venga fatto, ma per ora i nerazzurri restano lontani con il Leeds deciso a chiudere il prima possibile.