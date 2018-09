Switch sides, do it fast



Don’t linger, move ball to final 1/3



Once you’re in, don’t hesitate, look up, capitalize



Performance of the wknd



Slowly but surely, Marcelo Bielsa’s @LUFC is redesigning the Championship.



Due giorni alla, tre mesi al. Queste le ultime due esperienze del Loco, per qualche ora Pazzo, per tre mesi (oltre la stagione più una giornata al Marsiglia) Fou. Ora Marcelodiventa Crazy e fa sognare il. Inizio col botto quello dell'allenatore argentino, che ha un palmares non ricco di trofei (1 medaglia d'oro con l'Albiceleste e 3 campionati argentini con) ma una carriera in cui ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi e nella carriera di un giocatore.Classico calcio offensivo, pressione alta e fraseggio che manda in estasi il pubblico del Leeds. Ancora imbattuto in, nell'ultimo turno ha pareggiato 0-0 contro ilnel big match di giornata: i Whites e il Boro restano così appaiate in testa alla classifica. Un calendario non semplicissimo, visti gli scontri con lo Stoke, il Derby County e lo Swansea, finiti 3-1, 4-1 e 2-2.- 4-1-4-1 lo schema prediletto, che si trasforma in 4-2-3-1 quando Mateuszarretra in linea con Kalvin. Unico terminale offensivo Kemar, autore di 4 gol in 6 gare, seguito da Pablo, esterno spagnolo che ha realizzato 3 reti. E che ha fatto innamorare: "E' uno dei migliori giocatori che ho allenato in carriera in quella posizione". E il Loco, in quella posizione lì, ha allenato Alexise Dmitry...- Tuttaè impazzita per Marcelo: stadio sempre pieno, coro ad hoc già creato e un gioco che riempie gli occhi e il cuore. Fa niente se l'inglese è rivedibile, al rosarino basta il linguaggio del corpo, del pallone e delle idee. I giocatori hanno pulito il centro sportivo per tre ore per far capire ai suoi uomini i sacrifici che fanno i tifosi per andare a incitare i propri beniamini allo stadio: un gesto semplice che però vuol dire tanto. Il Leeds è un'isola felice. Quanto durerà? Bielsa è solito a partire benissimo per poi perdersi, ma nelloc'è tutto il necessario per riprendere il discorso interrotto bruscamente acon l'. Un calcio divertentissimo ma non vincente, secondo posto nel 2014/15 alle spalle del supere quel discorso epico negli spogliatoio, dopo il ko proprio coi parigini, che fece il giro del mondo. E che è il manifesto del suo pensiero, il poster della sua vita, la voce narrante della sua missione, contro tutto e tutti, contro i più grandi e i potenti.. E se ilcontinua a giocare come sa...