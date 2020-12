, durante la trasmissione “Lombardia nera” in onda su Antenna 3, riguardanti la, secondo il politico originario di Pavia: “Non è pensabile che la Lombardia che ha il doppio degli abitanti del Lazio possa ricevere meno vaccini. Poi bisogna valutare quanto l’importanza economica del territorio. La Lombardia, è un dato di fatto, è il motore di tutto il Paese”.Queste dichiarazioni, che hanno fatto subito discutere, riportano alla mente le numerose battaglie intraprese dalla Lega per l’indipendenza della Padania, e ciò sembrerebbe essere un ulteriore esempio della sempiterna lotta fra Nord e Centro-Sud, nonostante la Lega continui a sventolare il suo “Prima gli Italiani”.Lo stesso conduttore di “Lombardia nera” sorpreso da queste parole ha espresso un timido “Addirittura?” nei confronti dell’europarlamentare, il quale però non si ferma e prosegue il suo monologo con: “. Sulla salute non si può fare politica, ma bisogna fare anche un ragionamento economico per il Paese perché purtroppo, è un dato di fatto, un cittadino lombardo paga più tasse rispetto un cittadino laziale”., sembra di essere tornati al tempo di Umberto Bossi e degli slogan “Prima il Nord” o “Roma ladrona”, una spaccatura del genere in Italia, soprattutto in un momento storico delicato come questo, non è di certo confortante e sulla salute non si può fare politica, senza se e senza ma.