Il Lille come l'Inter. Il club francese guidato dall'ex tecnico della Roma Paulo Fonseca sta scalando rapidamente posizioni grazie alla terza miglior striscia di risultati utili consecutivi d'Europa.



I Mastini sono infatti reduci da 12 partite senza sconfitte in tutte le competizioni, proprio come l’Inter di Simone Inzaghi. Soltanto Bayer Leverkusen (con 20 gare) e Real Madrid (con 13) possono attualmente vantare una striscia di imbattibilità più lunga tra le formazioni delle principali federazioni del Vecchio Continente.



Dall'1 ottobre a oggi Les Dogues hanno ottenuto sette vittorie e cinque pareggi, segnando 16 gol e subendo soltanto 4. La squadra attualmente si trova al quarto posto in Ligue 1 con 26 punti, a sette lunghezze dal PSG, leader del campionato. Recentemente, inoltre si è assicurata il passaggio alla prossima fase di Conference League. Si tratta del miglior momento in termine di risultati che il club ha vissuto dall'arrivo di Paulo Fonseca. Con il Lille l'allenatore portoghese fin qui ha raccolto risultati degni di nota, raggiungendo il record di partite consecutive senza sconfitte in casa, con una striscia di 22 partite in tutte le competizioni.