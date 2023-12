Per mesi ha cercato di rilevare il pacchetto di maggioranza della Sampdoria, salvandola dal fallimento. Un tentativo andato poi a vuoto ma che ora Alessandro Barnaba potrebbe rimettere in pista con l'Hellas Verona.



Malgrado le smentite arrivate nelle scorse ore dal patron Maurizio Setti, che ha affermato di non avere intenzione di cedere il club, la società gialloblù resta formalmente in vendita. E tra i profili che più si sarebbero interessati agli scaligeri c'è, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, anche il manager romano, fondatore e guida del fondo d'investimento Merlyn Advisors. Lo stesso fondo che dal 2020 ha assunto la proprietà del Lille e che in passato aveva aiutato Dan Friedkin ad acquistare il pacchetto di maggioranza della Roma. Ma anche il medesimo che per mesi ha provato inutilmente a prendere il controllo della Sampdoria. Un tentativo poi naufragato poiché superato la scorsa primavera dalla cordata capeggiata dal duo Raddrizzani-Manfredi.



Le intenzioni di Barnaba sarebbero in qualche modo confermate dalla recente cessione delle quote azionarie dei blucerchiate da lui acquisite oltre un anno fa, quando era cominciato il suo tentativo di salvataggio dei liguri. La sua volontà di prendere in gestione uno storico club del nostro calcio non sarebbe tuttavia del tutto tramontata. Barnaba starebbe infatti provando a mettersi a capo di una cordata di investitori anglo-americani per subentrare a Setti nella guida dell'Hellas Verona.