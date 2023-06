in questa sessione estiva che si appresta ad aprire i battenti e nella quale le scadenze di contratto - più o meno imminenti - possono fare la differenza. E' il caso anche dell'attaccante statunitense classe '98, chee valutino l'opportunità di virare con decisione sull'ex Borussia Dortmund per colmare i rispettivi vuoti in organico. Ma dalla Francia arrivano novità importanti in tal senso e che rischiano di cambiare le strategie delle due società italiane, costrette a fronteggiare una concorrenza sempre più spietata.L'Equipe riferisce infatti che l', recentemente passato nelle mani dell'imprenditore americano John Textor dopo la oltre trentennale gestione di Jean-Michel Aulas,che può sfociare presto in una vera e propria offerta al Chelsea per il nazionale statunitense, desideroso a sua volta di cambiare aria e progetto per rilanciarsi dopo un'annata in cui ha visto raramente il campo da titolare - 30 le presenze in totale tra le varie competizioni - e che ha chiuso con appena una rete all'attivo. Per il quotidiano francese,per un giocatore ad un solo anno dalla scadenza del contratto e con un ingaggio di 9 miliordi di euro lordi (circa 5 netti), ma la scelta finale sarà dettata anche dalla volontà di Pulisic, che sa di avere alle sue spalle l'interesse di club oggi più ambiziosi dell'OL., che col Chelsea ha avuto ripetuti incontri nelle ultime settimane e con diversi temi in agenda. Dal pressing dei Blues, sin qui senza esito, per il portiere rossonero Mike(a meno di proposte nell'ordine dei 100 milioni di euro), ai contatti in direzione opposta per due profili per il centrocampo comee appunto per Pulisic. Uno dei nomi presi in considerazione dall'amministratore delegato Furlani e dal capo scouting Moncada per rafforzare la fascia destra d'attacco della squadra di Pioli. Senza perdere di vista le piste alternative che portano a Chukwueze del Villarreal e Arda Guler del Fenerbahce.