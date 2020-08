Il Red Bull Lipsia non riscatterà Patrik Schick che, nelle prossime settimane, tornerà quindi alla Roma. Una buona notizia questa per il Torino, considerato che l'attaccante ceco è uno dei giocatori che Marco Giampaolo vorrebbe come rinforzo per la sua squadra.



Perché l'affare vada a buon fine, però, sarà necessario che la Roma abbassi le proprie pretese economiche: la cifra di 25 milioni di euro chiesta dal club giallorosso è infatti ritenuta eccessiva dai granata.