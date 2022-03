Dopo averlo girato al Valencia in prestito a gennaio, il Lipsia è pronto a scaricare Ilaix Moriba. lo racconta la Bild, secondo la quale al club tedesco non piace il comportamento del giocatore; tra gli episodi che non sono stati digeriti dalla società, ce n'è anche uno raccontato dall'allenatore Domenico Tedesco: "Si è fatto portare l'uva dai fisioterapisti mentre faceva dei massaggi" avrebbe detto a un suo confidente.