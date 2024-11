Il Liverpool è infallibile, Mbappé no: il Real Madrid perde ancora e rischia anche i playoff. E ora c'è l'Atalanta

AFP via Getty Images

: il verdetto di Anfield è netto e ora per i blancos è a rischio anche la zona playoff. E ora per la squadra di Carlo Ancelotti arriva uno degli avversari più pericolosi: l'Finisceil big match della quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2024/25, un risultato che permette, 15 punti frutto di cinque vittorie su cinque, mentre gli spagnoli restano inchiodati a 6 punti e

- Non era una partita semplice per il Real Madrid, alle prese con una vera e propria emergenza infortuni che negli ultimi giorni ha privato Ancelotti anche di Vinicius Junior. Il Liverpool prende subito le redini dell'incontro e va vicino al gol in avvio: parata di Courtois e deviazione del giovane Raul Asencio verso la propria porta, bravo poi il difensore a salvare il pallone sulla linea di porta. Il Real prova a costruire la reazione con Bellingham, Brahim Diaz e Arda Guler a supporto di Mbappé, ma non riesce mai a rendersi pericoloso nel primo tempo. Il Madrid contiene finché può, ma in avvio di ripresa (52') il Liverpool passa: azione insistita in area, il pallone arriva adche trova il diagonale vincente per battere Courtois.

- 1-0 ad Anfield e per Ancelotti arrivano altri dolori, perché arriva anche: il centrocampista francese accusa un problema muscolare ed è costretto a chiedere il cambio, al suo posto entra Dani Ceballos.- Al 61', però, il Real Madrid ha l'occasione di pareggiare i conti grazie all'ingenuità di Robertson, che atterra Lucas Vazquez e concedeche si distende alla propria sinistra e respinge la conclusione.

Il Real sciupa l'occasione del pareggio, passano altri nove minuti e al 70' il Liverpool fallisce quella del raddoppio, ancora su rigore per il fallo di Mendy su. Poco male per Slot, perché al 77' il raddoppio arriva conche sfrutta l'assist di Robertson e di testa insacca per il 2-0 che resiste fino alla fine.- Il Liverpool vola e gongola, vede nero invece il Real di Ancelotti, alla seconda sconfitta consecutiva in Europa dopo quella contro il Milan al Santiago Bernabeu nel quarto turno. Contando quello di Lille,, quinta in classifica e reduce dal 6-1 allo Young Boys, risultato che ha confermato lo stato di forma strepitoso di De Ketelaere, Retegui e compagni. Troppi gol subiti (9), problemi davanti e ancora infortuni:@Albri_Fede90