Il Liverpool esaudisce l'ultimo desiderio di Eriksson: sarà allenatore dei Reds per un giorno

Il sogno di una vita di, l'ex allenatore tra le altre di Lazio, Roma, Sampdoria e Fiorentina,nella parte finale del bel viaggio dello svedese. Eriksson ha infatti rivelato come il suo quadro clinico sia ormai compromesso e non gli restino molti mesi, e contestualmente si è lasciato andare in merito a quali siano stati i suoi più grandi rimpianti in carriera: tra essi quello di non averIn conferenza stampa il vero tecnico dei Reds, Jurgen(che lascerà a giugno dopo 10 anni) ha parlato così del collega svedese, dopo che i tifosi avevano scritto al club affinché realizzasse il sogno di Sven-Goran. "Ovviamente è stato molto commovente quando ho sentito la notizia. Ho appreso per la prima volta di questa sua ammirazione e del suo amore per il Liverpool, e che ne sia stato tifoso per tutta la vita.Non c'è problema per quanto mi riguarda. Guidare la squadra da bordocampo potrebbe essere più complicato. Averlo qui e mostrargli tutto quello che questo meraviglioso club ha costruito negli anni... penso che per lui sarebbero delle ore stupende da spendere qui con noi".Non si tratta della prima squadra ovviamente, dato che Salah e compagni sono in piena lotta per il titolo, ma sarà comunque il Liverpool: il club di Anfield Road ha infattiper il match di beneficenza contro quelle dell'Ajax."Il Liverpool FC è lieto di confermare che Sven-Goran Eriksson farà parte del team dirigenziale dell'LFC Legends per la partita contro l'Ajax Legends ad Anfield il 23 marzo. L'ex tecnico dell'Inghilterra si unirà a una panchina di grandi giocatori dei Reds, tra cui Ian Rush, John Barnes e John Aldridge, per l'annuale partita di beneficenza della LFC Foundation. Tutti coloro che sono collegati al club e alla Fondazione LFC non vedono l'ora di accogliere calorosamente il tifoso LFC Sven e la sua famiglia ad Anfield - e di vederlo in panchina quel giorno - per una fantastica occasione di raccolta fondi. Il primo gruppo di giocatori è già stato annunciato e comprende il portiere eroe dell'Istanbul Jerzy Dudek e il suo compagno Sander Westerveld. Confermati anche i difensori Martin Skrtel, Fabio Aurelio e Gregory Vignal, e Djibril Cisse sarà tra le opzioni offensive, insieme all'ex attaccante dei Reds e dell'Ajax Ryan Babel, che giocherà per entrambe le squadre in partita".