Il Liverpool fa sul serio per Slot: prima offerta al Feyenoord

, il tecnico olandese classe 1978 alla guida del Feyenoord dal 2021,che lo scorso gennaio ha annunciato la sua volontà di terminare la propria esperienza nonostante un contratto valido fino a giugno 2026. Dopo i sondaggi esplorativi con l’allenatore dello Sporting Ruben Amorim, che non hanno tuttavia portato a sviluppi concreti, e quelli con la guida tecnica del Lille Paulo Fonseca, la decisione è stata di stringere il cerchio attorno a Slot e di iniziare una vera e propria trattativa col Feyenoord.- Il tecnico di Bergentheim, cresciuto nelle giovanili dello Zwolle (squadra della quale ha fatto parte da calciatore fino al 2012) prima dei passaggi al Cambuur e all’AZ Alkmaar,, secondo quanto raccolto dalla stampa olandese. Come era già avvenuto la scorsa estate, quando il Tottenham fece un tentativo concreto per lui prima di andare su Ante Postecoglou. Secondo The Athletic,- che da tempo seguiva Slot e che aveva avuto già dei primi approcci nei mesi scorsi - ha atteso la disputa della finale di Coppa d’Olanda, vinta poi dal Feyenoord, per, in quanto il desiderio del club di Rotterdam è di spuntare una cifra migliore.- Alla guida del Feyenoord Arne Slot ha vinto pure l’Eredivisie nella passata stagione e l’anno prima ha raggiunto la finale di Conference League, persa a Tirana contro la Roma di José Mourinho., eppure un paio di dati forniti dal portale Squakwa dimostrano i punti in comune con la filosofia portata ad Anfield da Jurgen Klopp: dal giorno del suo insediamento nel 2021, considerando i 7 principali campionati europei, la squadra di Slot ha primeggiato - davanti al Liverpool - per numero di possessi conquistati nell’ultimo quarto di campo (722 contro 706), mentre entrambe hanno recuperato 62 punti da situazioni di svantaggio. Indizi, coincidenze e ora pure i fatti concreti: la prima scelta dei Reds è Arne Slot.