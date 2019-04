Il Liverpool è in crescita costante e non solo sul campo. Infatti dopo aver battuto agevolmente il Porto nella gara d’andata valida per i quarti di finale di Champions League, i reds stando a quello che riporta ESPN, sono in trattativa con la Nike per siglare il contratto più oneroso legato ad una sponsorizzazione tecnica della Premier League. L'accordo tra il Liverpool e il marchio americano secondo l'emittente statunitense supererebbe il valore di quello tra il Manchester United e l'Adidas fermo a 750 milioni di sterline.



Attualmente i reds sono riforniti da New Balance che versa annualmente al club 45 milioni di sterline, ma il loro accordo andrà in scadenza al termine della stagione 2019 – 2020. L’azienda di abbigliamento americana nel contratto ha una clausola che gli permette di mantenere ed estendere il contratto con il Liverpool nel caso in cui riescano ad eguagliare le offerte rivali. Secondo ESPN però la Nike è pronta a dare battaglia, offrendo al Liverpool la possibilità di raggiungere i ricavi del Manchester United.



Ad oggi il contratto più ricco per quanto riguarda le sponsorizzazioni tecniche nel mondo del calcio è quello siglato tra Barcellona e Nike nel 2018, un decennale con un contributo annuo di 100 milioni di sterline. Il club di Anfield dal canto suo è consapevole che è molto improbabile che possa raggiungere un accordo oneroso come quello dei blaugrana, ma la recente ricerca di mercato commissionata dall’amministratore delegato del club Billie Hogan ha dimostrato che il Liverpool può raggiungere un accordo allo stesso livello o anche superiore a quello del Manchester United.