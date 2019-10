Sarà il noto brand statunitense Nike a vestire il Liverpool dal 2020-2021. ​L'attuale sponsor tecnico New Balance, che veste i Reds da sette anni ed è in scadenza il prossimo maggio, si è appellato all'High Court contro il nuovo accordo, parlando di clausola di rinnovo automatica ma il giudice Nigel Teare non gli ha dato ragione. Il Liverpool, dunque, può legalmente firmare un nuovo contratto con Nike, che per disegnare le nuova linea del club di Anfield ha già investito 6 milioni di sterline.



Secondo Calcio e Finanza il Liverpool da Nike incasserà 'solo' 30 milioni all'anno di parte fissa, ma riceverà dal gigante dell'abbigliamento sportivo una royalty pari al 20% delle vendite nette dei prodotti a marchio Liverpool. Il brand promuoverebbe inoltre il club attraverso atleti famosi, come Serena Williams e LeBron James, e musicisti legati al marchio, tra i quali il rapper Drake. A questo bisogna aggiungere il fatto che Nike distribuirà la nuova divisa da gioco attraverso 6.000 rivenditori globali, rispetto ai 3.000 messi in campo da New Balance.