Gianni Vio, tecnico dei calci piazzati alla Spal, ex Milan e Fiorentina, parla a Firenzeviola.it di Vincenzo Montella, con il quale ha collaborato in passato: "Sono contento per Vincenzo, la Fiorentina vista da fuori è una squadra giovane ma un buon gruppo al quale lui saprà dare la sua bella filosofia di gioco. Se è ritornato significa che i rapporti sono buoni e professionali. Accade durante le annate di avere punti di vista differenti e lui è uno che non si nasconde e ci mette la faccia, ma se è tornato questa è la conferma che è stato superato tutto".