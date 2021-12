Il Manchester City vuole rinnovare il contratto di Riyad Mahrez prima della partenza il Coppa d'Africa, a dare la notizie è il Sun. L'esterno algerino il prossimo mese sarà impegnato nella competizione africana e ha il contratto in scadenza nel 2023, i Citizen vorrebbero avviare subito i discorsi per non arrivare a dilatare troppo i tempi e il calciatore sarebbe ben felice di rinnovare.