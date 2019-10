Talmente tanto in crisi che il Manchester United è disposto a chiedere aiuto... alla Spagna. Il Daily Mail riporta come Ole Gunnar Solskjaer sta pensando di rivolgersi all'impresa spagnola 'Driblab' per migliorare le prestazioni dei propri giocatori ed uscire finalmente dalla crisi che l'ha portato ad essere al dodicesimo posto della Premier League. Come si legge dal loro sito, Driblab è "un servizio di consulenza con informazioni su oltre 100.000 giocatori distribuiti in oltre 110 competizioni professionali. Utilizziamo modelli statistici avanzati per la valutazione delle prestazioni e il rilevamento dei talenti". Può bastare questo per aiutare Solskjaer & Co ad uscire dal momento negativo?