Halloween è passato, ma, e proprio la scarsa tenuta della retroguardia è stata una delle principali cause dell'esonero di. Con Solskjaer la musica non è certo cambiata alla prima uscita e allora la società si è convinta: a gennaio la priorità sarà acquistare un nuovo centrale. Seresta una delle piste favorite, il direttore Woodward sonda il mercato italiano: proprio in Serie A ci sono i tre sogni dello United.- Se Skriniar è stato un flirt passato e potrebbe riaccendersi solo in base all'evoluzione della trattativa per il rinnovo con l'Inter,è una pista mai tramontata del tutto. I Red Devils ci avevano già provato la scorsa estate con oltre 100 milioni di euro, incassando il no secco di De Laurentiis, ma l'uscita deldalla Champions League offre il fianco a un nuovo assalto già a gennaio:lo United tornerà alla carica, per questo gli azzurri si stanno muovendo per provare a blindare il senegalese con un nuovo contratto e un ingaggio che renderebbe Koulibaly il difensore più pagato in A.- Il centrale del Napoli non è però l'unica pista monitorata dal club di Manchester, che ha pronte due alternative di lusso. La prima pista porta a, a quelche di recente è gestito direttamente da: i giallorossi studiano come arrivare al rinnovo del greco e aumentare o rimuovere l'attuale clausola rescissoria da 36 milioni di euro, ma il richiamo della Premier e l'interesse nell'ombra della Juve possono complicare i piani di Monchi. Terzo ma non per importanza infine, che si sta imponendo da terzino con Pioli ma mantiene la struttura fisica e tecnica adatta per tornare al centro del reparto. Come Manolas, il serbo è stato osservato più volte dagli scout dei Red Devils e ha lasciato impressioni più che positive, tanto da spingere Woodward ad attivare i contatti conper strapparlo alla Fiorentina. Lo United ha deciso, per rialzarsi bisogna sistemare la difesa e per farlo si rivolge al campionato che più si distingue per la capacità di coprire gli spazi: Koulibaly, Manolas o Milenkovic, i diavoli rossi fanno spesa in Serie A.@Albri_Fede90