Il Manchester United si muove per rafforzare il reparto offensivo in carenza di gol e fa tremare l'Inter, secondo il Manchester Evening News, due dei nomi che sarebbero entrati nella lista di Solskjaer & co. sono quelli di Lautaro Martinez e Thomas Muller. Come reagiranno i neroazzurri di fronte a questo possibile attacco frontale per un loro giocatore e un possibile obiettivo?