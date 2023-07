Il mercato delle punte si accende e. Lì gioca, oggetto del desiderio dele del, e proprio il giovane danese dell'può essere la chiave per rompere gli indugi e dare il via a un intreccio che può coinvolgere l'intero panorama europeo. I Red Devils sono pronti a un altro tentativo per il classe 2003 nonostante le parole di Gasperini e la resistenza delle famiglie Percassi-Pagliuca (la richiesta per il cartellino è di) e nei prossimi giorniper avvicinarsi ai piani della Dea e vincere la corsa al gioiellino, potenzialmente intorno ai- Lo United dunque è pronto a tornare alla carica per Hojlund.? Il danese non è l'unico nome sul taccuino dei parigini, nell'elenco c'è anchema permangono i dubbi sulla sua pubalgia e allora valuta alternative al serbo dellaL'inglese può lasciare ila un anno dalla scadenza del contratto e su di lui è forte il, che si è già visto respingere dagli Spurs le prime offerte. Ora si riapre anche il canale che porta all'ombra della Tour Eiffel, perché come evidenzia Relevo, sfruttando gli ottimi rapporti tra le proprietà. Nulla di definito, ma una mossa che mette pressioni a Thomas Tuchel e ai bavaresi, che nel frattempo tengono vive anche altre opzioni. Una porta a, valutato oltredall', l'altra porta proprio a Vlahovic che, come nel caso del PSG, resta la terza opzione da prendere in considerazione. Con la Juve che resta in attesa, perché la partenza dell'ex Fiorentina garantirebbe a Giuntoli il tesoretto necessario per regalare ad Allegri un altro centravanti (Lukaku e David tra i nomi sul tavolo). Tutto ruota attorno a Hojlund: il bomber dell'Atalanta può far partire il tanto atteso valzer di punte.