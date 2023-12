"You gotta roll with it, You gotta take your time", cantavano nel 1995 glie da allora questa è diventata uno degli inni del, suonata dopo le partite dei Citizens. Un invito a farsi scivolare le cose di dosso, a stare al gioco, ad avere pazienza perché i momenti brutti passeranno. Un messaggio chestarà cercando di far passare al suo spogliatoio perché, strano a dirsi, maPer trovare una vittoria in Premier del City si deve tornare al, alla sfida contro il non irresistibile. Da lì in avanti 3 pareggi spettacolari e rocamboleschi controe un ko, quello recente con(una striscia così non accadeva dal 2017). Proprio al Villa Park, la squadra di Guardiola ha toccato il fondo. L'1-0 firmatoha sancito il sorpasso in classifica del team di Birmingham ai danni di quello di Manchester e fatto suonare gli allarmi all'Etihad. Ma il risultato striminzito nasconde limiti ben più evidenti che i Citizens hanno dimostrato in campo. In casa di, il Man City ha tirato, il dato peggiore fatto registrare nella storia delle squadre di Guardiola nei top 5 campionati d'Europa. Ma c'è di più:(erano state 13 all'intervallo, altro record) come fatto con la truppa di Emery. Un doppio unicum in 535 gare allenate dal catalano. Il segnale che qualcosa non va. Una partita storta, si potrà infatti pensare, che però suggella un periodo di magra. IHa già(erano state 5 in tutto il campionato precedente) e(dato peggiore dal 2010). Si trova invischiato ora nella lotta Champions e ha solo tre punti di vantaggio su Tottenham e cugini del Manchester United, in forte risalita. I valori della squadra sono tali che è impensabile che Haaland e compagni siano sfavoriti nella lotta per il titolo ma è chiaro che quest'ultima, ampliata ad almeno 3 partecipanti, possa rivelarsi mai così complicata.Guardiola nel prepartita con l'Aston Villa si era mostrato spavaldo: “". Nel post invece è stato più cauto: "Abbiamo un po' di pressione. Questa è la Premier League, tutte le squadre sono eccezionali. Devo cercare di rialzare la mia squadra per tornare a giocare meglio e vincere le partite.". Inutile cercare una sola ragione per il momento no. La difesa incassa troppo: ha. L'attacco non ingrana: Haaland fa al solito il suo ma dietro di lui sta steccandoche, pur giocando di più, non trova la rete con continuità e non segna da ottobre. Il City va male in trasferta dove, nelle ultime 5, ha vinto una volta e perso tre. La rosa si è ristretta per volontà di Guardiola e come frutto di un mercato che lascia tanti dubbi. Sono state date più responsabilità a giovani comefatta eccezione per Dokui nuovi arrivatinon hanno incantato. La speranza per Guardiola è che il rientro prossimo di(in concomitanza con la prima gara degli inglesi al Mondiale per club, tra una decina di giorni) possa tornare a oliare quei meccanismi perfetti e vincenti che si vedevano in campo solo poche settimane fa. Ma servirà trovare il vecchio spirito City. Per non dover 'guardare indietro con rabbia', come dicevano sempre i fratelli, e per riprendersi il trono di squadra più forte al mondo.