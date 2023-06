. Il coronamento di un sogno per tanti tifosi, ma anche la fine di quella che era diventata una vera e propria ossessione. Il tutto sotto gli occhi di chi più di chiunque altro ha investito su questo sogno, lo sceiccotornato a guardare il suo City allo stadio a 13 anni di distanza dall'ultima volta, accompagnato dallo sceicco Mohamed bin Zayed al-Nahyan (presidente degli Emirati Arabi Uniti) e dal presidente turco Erdogan.- Era il settembre del 2008, l'Abu Dhabi Group sbarcava a Manchester con l'idea di ribaltare gli equilibri della città. Subito grandi colpi e grandi manager come Mancini e ultimo Pep Guardiola. I trionfi non sono mancati, ma tutti a livello nazionale: sette Premier League, tre FA Cup, sei Coppe di Lega e tre Community Shield. Niente colpo grosso in Europa, solo sfiorato nel 2021 quando a spezzare il sogno fu il Chelsea. Ora la maledizione è sfatata, la vittoria sull'Inter a Istanbul regala al City,(vittoria nella stessa stagione di Premier League, FA Cup e Champions), il suo primo trofeo internazionale e legittima le spese degli ultimi 15 anni.- Favoriti e paperoni, ma anche spendaccioni. Tanti gli appellativi che hanno accompagnato i successi casalinghi e le disfatte europee del Manchester City. Ed effettivamente nessuno ha speso come loro dal 2008:(rapporto tra acquisti e cessioni), contando gli ultimi investimenti di questa stagione che hanno portato alla corte di Guardiola Erling, Kalvin, Manuele Sergio. Tanti colpi ad effetto negli anni che non avevano mai portato al trionfo più ambito. Arrivato nella notte di Istanbul: il City ha coronato il suo sogno da oltre 1,5 miliardo di euro.