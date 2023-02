Erik Ten Hag et Sir Alex Ferguson ont dîné ensemble hier.



@UtdSk_ pic.twitter.com/PYYExTfAoQ — Actu Foot (@ActuFoot_) February 22, 2023

Dato di fatto:, contro l'Arsenal capolista in Premier League. La squadra di Erik ten Hag è finalista in Carabao Cup, agli ottavi di finale in FA Cup e anche in Europa League dopo aver eliminato il Barcellona ai playoff. Tutte queste coppe portano a, più del Napoli pigliatutto (26) e dell'Arsenal che pure ha 5 punti di vantaggio con una partita in meno in campionato.La solidità dello United si deve soprattutto alla coppia di ex compagni di Ronaldo,: il brasiliano ha accettato la nuova sfida ed è riuscito ad equilibrare insieme ad Eriksen (da gennaio anche Sabitzer in quel ruolo) e Fred quel reparto che Pogba non ha mai governato alla perfezione. Di tutto questo hanno beneficiato i giocatori di maggior talento, ovvero, prima oscurati dall'ingombranza di CR7. Il portoghese ex Udinese e Sampdoria ha rivelato che Ten Hag ha messo tutti i migliori giocatori della squadra davanti a una scelta: seguire le sue idee o andarsene. Ronaldo è stato l'unico a sbattere la porta., invece, ha segnato qualcosa come, ora viene accostato a Vinicius e Mbappé per incidenza. Aspettando la piena maturazione del talento cristallino di Garnacho...Il grandissimo momento del Manchester United, mai così brillante dai tempi di(esattamente 10 anni fa), è stato riconosciuto anche dallo stesso mitico allenatore, che(l'olandese ne ha parlato così ). Non solo: Robin, ex attaccante dello United, ha fatto visita ai suoi connazionali (lo stesso Ten Hag, Malacia, Weghorst) prima della gara di ieri contro il Barcellona e ha fatto i complimenti anche a Fernandes per come si adatta sulla fascia per far funzionare al meglio il 4-2-3-1, come faceva Rooney. Lo storico difensoreI due ci sono riusciti alla grande, e il ragazzo, quando esulta, si punta l'indice alla testa: "E' tutta una questione di testa".