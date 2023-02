Un gigante della difesa. Anche contro l’Eintracht Francoforte Kim Min-jae è stato tra i migliori in campo contribuendo a mantenere inviolata la porta del Napoli. Il difensore sudcoreano è entrato nel cuore dei tifosi azzurri con la sua genuina personalità oltre alle qualità tecniche e tattiche. Ora Koulibaly è solo un dolce ricordo perché l’ex Fenerbahce si sta dimostrando all’altezza della situazione.



NAPOLI IN PRESSING - Da diversi mesi il Manchester United ha messo nel mirino Kim, con qualche contatto già avvenuto con gli agenti del giocatore. Al momento i Red Devils non possono provare l’affondo perché i Glazers sono in trattativa per cedere le quote maggioritarie del club ma l’interesse per il forte difensore azzurro è concreto. Ecco perché il club azzurro e’ in pressing con i rappresentanti di Kim Min-jae per cercare di alzare la clausola rescissoria da 50 milioni attiva per la prossima estate. De Laurentiis considera Kim un giocatore da 70 milioni di euro per i club di Premier League. Chiaramente il ragazzo, prima di arrivare a un accordo sulla nuova clausola, si aspetta anche un sostanzioso riconoscimento verso l’alto dell’attuale ingaggio. Le parti si aggiorneranno sulla questione nei prossimi giorni.