Il Manchester United ha iniziato a muoversi sul mercato e lo sta facendo con un'idea ben precisa davanti a sé: liberare o meglio vendere Paul Pogba al miglior offerente (Juventus e Real Madrid sono avvisate) e sostituirlo con un centrocampista di pari livello.



Secondo il Daily Mirror i Red Devils hanno scelto il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic come sostituto ideale del francese e hanno già avviato i contatti per acquistarlo sia con il giocatore che con il club laziale per provare a sorpassare la concorrenza proprio della Juventus (che lo ritiene un'alternativa a Pogba) e dell'Inter.