Secondo quanto riportato dal Daily Mirror il Manchester United non sa ancora quando e se Lukaku tornerà ad allenarsi in Inghilterra con il resto della squadre abbandonando il centro sportivo dell'Anderlecht dove si è esercitato negli ultimi due giorni. Per questo ha comminato una multa al giocatore di 400mila sterline per assenza ingiustificata. Inter e Juventus restano alla finestra.