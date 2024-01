Il Manchester United vuole Bremer, la Juventus fissa il prezzo: 70 milioni per cominciare a parlarne

La Juventus ha scelto lui per rimpiazzare Matthijs de Ligt: via uno, dentro l'altro. Investendo buona parte di quell'incasso, perché l'operazione che ha portato Gleison Bremer in bianconero è stata da circa 50 milioni tra parte fissa, bonus e oneri accessori. Un anno e mezzo dopo, nonostante tutto, nessun rimpianto alla Continassa. Anzi, spedite sono proseguite le trattative per prolungare subito il contratto, diluendo così i costi a bilancio legati all'ammortamento. E ponendo anche le basi per valutare insieme e di comune accordo l'eventuale cessione futura. Che per ora non è in programma, perché Bremer è sempre più punto di riferimento e totem della difesa bianconera, l'uomo attorno al quale costruire il reparto anche in vista della prossima stagione. Con la consapevolezza che le ambizioni del brasiliano potrebbero portarlo a valutare proposte in arrivo soprattutto dalla Premier, a patto che alla Continassa arrivino offerte non inferiori ai 70 milioni di euro.



UNITED AVVISATO – Questa è la cifra minima che il club bianconero prenderebbe in considerazione. Avvisato anche o soprattutto quel Manchester United che ha già mosso passi concreti per provare a capire la disponibilità del giocatore e del club a parlare di un trasferimento alla corte della squadra per ora allenata sempre da Erik Ten Hag.