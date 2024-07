Milan, Cardinale in Italia: riunione fiume con Ibrahimovic, Furlani e Moncada. Si è parlato di budget e mercato

Getty Images

Quella di oggi lunedì 22 luglio è stata una giornata importantissima in casain gran segreto il numero uno del fondo, nonché proprietario del club rossonero,. E l'occasione è stata utile per incontrare in una riunione fiume tutti i vertici societari e tracciare le linee guida per il futuro societario.Cardinale era già in Europa per altri affari e ha scelto di aggiungere alla sua agenda una toccata e fuga in quel di Milano., riporta Sky Sport, è iniziatacon gli stati generali del club che è t. Sei ore di summit a cui hanno preso parte il presidente Paolo, l'ad Giorgio, il senior Advisor Zlatane il direttore tecnico Geoffrey

Una riunione che non sarà un unicum nel corso dell’estate, con la dirigenza che sarà chiamata a rapportarsi spesso con il numero uno di RedBird.ma anche il gettare le basi sulle linee programmatiche per una stagione, quella che è iniziata ai primi di luglio, che dovrà essere da protagonisti.La dirgenza ha chiesto ulteriori margini sule da una prima ricostruzione è stata confermata la linea strategica di continuare a dare priorità a colpi giovani, senza però dimenticare l'importanza di giocatori d'esperienza e il colpo Morata lo testimonia.