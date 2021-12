Il Manchester United non ha intenzione di cedere Diogo Dalot, che con l'arrivo di Rangick ha cambiato il suo status in rosa. Così la Roma, in cerca di un terzino destro, ha virato su altri tre giocatori. Ai giallorossi piacciono Max Aarons del Norwich, Benjamin Henrichs del Lipsia e Marcus Pedersen del Feyenoord.