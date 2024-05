Inter, Calhanoglu tira un'altra stoccata al Milan: "Sono da 7 anni a Milano, ma il mio sangue è nerazzurro"

14 minuti fa

4

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sport Mediaset a margine della festa per il ventesimo Scudetto conquistato dai nerazzurri: "È un sogno. Ringrazio tutti. Dal mio primo anno i tifosi mi hanno aiutato tanto: i miei compagni per primi, poi sicuramente i tifosi mi hanno aiutato ad alzare il mio valore".



LAVORO DI SQUADRA - "Il nostro obiettivo è scrivere quanta più storia possibile con questo meraviglioso club e credo che abbiamo iniziato con la seconda stella. Speriamo di continuare così".



AMORE PER L'INTER - "Sono da sette anni a Milano, però il mio sangue è nerazzurro".