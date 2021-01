Il Marsiglia è tornato alla carica per Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco è una precisa richiesta del tecnico Andrè Villas-Boas e il club francese cercherà in tutti i modi di accontentarlo. Nelle scorse ore è stata recapitata un'offerta da 8 milioni di euro che il Napoli non ha accettato.



LE RICHIESTE DI DE LAURENTIIS - Per cedere l'ex Ajax, il Napoli chiede la bellezza di 15 milioni, nonostante il rischio concreto di perdere l'attaccante a parametro zero la prossima estate. Arkadiusz Milik ha aperto al Marsiglia, vorrebbe trasferirsi in Ligue 1 per tornare a giocare e conquistare un posto al prossimo campionato europeo. Sono previsti nuovi contratti tra i club nei prossimi giorni, il Marsiglia non vuole mollare la presa sul centravanti che tanto piace anche alla Juventus.