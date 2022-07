Il Marsiglia sta per scatenarsi sul mercato e il presidente Pablo Longoria lo ha confermato ai microfoni dei media francesi. Tanti gli obiettivi anche in Italia da Sanchez a Politano e Tameze.



"È sempre doloroso per i tifosi, ma dall'interno del club quello che conta è mantenere la calma e lavorare bene. La parola d'ordine è essere calmi e pazienti. Ci saranno tra i 5 e gli 8 acquisti e ce ne sono già stati 3. I numeri dipendono anche dalle opportunità. Può succedere molto, sia per gli arrivi che per le partenze. Mancano ancora sei settimane".