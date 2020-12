. Ma a quel punto con una partita in meno per la Juve. Perché in questo martedì 22 dicembre da incubo, il club bianconero ha incassato la decisione del Collegio di Garanzia del Coni di far giocare Juventus-Napoli: nell'immediato tre punti in meno ai bianconeri, un punto in più ai partenopei, un calendario ancor più intasato nel 2021. E: “A noi non cambia niente e giocheremo. Però mi spiace per le altre squadre che hanno affrontato trasferte magari senza tanti giocatori, non lo trovo corretto nei confronti degli altri. Dispiace perché hanno preso in giro le altre società”.. Certo, i piani tattici sono cambiati perché è tornata in extremis un turno di squalifica da far scontare ad Adrien Rabiot. Ma oltre questo,Che si ritrova costretto a inseguire la vetta della classifica con un credito interno e forse esterno che nessuno dei suoi predecessori ha mai avuto, il confronto con lo stesso Maurizio Sarri in termini di risultati è fin qui impietoso eL'approccio sbagliato porta al gol lampo di Vlahovic ma anche o soprattutto al rosso di Cuadrado dopo nemmeno un quarto d'ora. I cambi avventati o quantomeno sbagliati portano a una squadra che accumula difficoltà e perde riferimenti. Una condizione precaria porta al crollo nel finale con uomini contati e fuori posizione. Se la Juve di Parma, appena tre giorni fa, sembrava quella giusta, quella vista con la Fiorentina è una Juve tutta sbagliata. Che