. L’unione delle due famiglie più potenti d’Europa nel settore dell’automobile è un evento di quelli che faranno storia per l’economia mondiale e, in questo caso, provvederà a calmierare le ambizioni espansive del colosso Cina., attraverso le loro holding di riferimento,dietro, seppure di poco, alla leader tedesca Wolkswagen.di FAC e il colosso francese il quale già deteneva la maggioranza di Citroen è anche la realizzazione del sogno al quale stava lavorandoil quale, con ragionevole lungimiranza, sosteneva che senza fusioni di alto profilo la guerra con il mondo orientale si sarebbe risolta con una disfatta., ha dimostrato di essere stato un diligente ed attento allievo del grande presidente italo-canadese scomparso e questo nuovo colpo da maestro, dopo aver fallito per rinuncia della Renault, lo proietta direttamente a far parte autorevole di quel ristrettissimo Club dei potenti illuminati. Un dato importante e davvero rivoluzionario segnala l’eccezionalità della fusione., faranno parte anche i rappresentanti dei lavoratori delle aziende interessate le quali, cosa fondamentale, non verranno parcellizzate e neppure smembrate. Il fatto che la sede della ragione sociale sarà in Olanda è perché né l’Italia e neppure la Francia sono in grado di garantire quella necessaria garanzia fiscale che servirebbe per evitare la fuga degli imprenditori.. La società bianconera, come è noto a tutti, è in chiara sofferenza di bilancio in quanto a liquidità. L’aumento di capitale chiesto dal presidente Andrea Agnelli e ottenuto anche grazie all’intervento di trecento milioni del cugino è servito semplicemente a tappare i buchi più clamorosi, ma non certo a bonificare la situazione complessiva. Ora, dopo l’ufficializzazione della nuova partnership, la Exor ha stabilito di distribuire agli azionisti cedole per sei miliardi di euro.