Come ogni anno, la FIFA ha pubblicato il report sugli intermediari nei trasferimenti internazionali. L’intento è quello di migliorare la trasparenza nel mondo del calcio e informare sull’attività, sempre più centrale, di queste figure nel calciomercato.



Nel 2022 gli intermediari sono stati coinvolti in 4139 trasferimenti internazionali di calciatori professionisti (più del 20% totale). Tra i 4762 club che hanno registrato un trasferimento internazionale quest’anno, sono 520 quelli che si sono affidati a uno di loro, mentre quasi il 17% dei giocatori che si sono ‘spostati’ da un paese all’altro è stato rappresentato o assistito da un intermediario (2886 su 17240 giocatori). Numeri in crescita rispetto al 2021.



I club hanno pagato 622,8 milioni di dollari per I servizi offerti dagli intermediari, con un 24% in più rispetto alla passata annata. Aumentato anche il numero dei trasferimenti in cui le squadre sono ricorsi agli intermediari: ben 1532, +22,4% rispetto al 2021 e record di sempre. A recitare un ruolo da protagonista è l’Europa con il 96% del flusso di denaro dai club del Vecchio Continente a queste nuove figure del calciomercato. Gli inglesi staccano tutti (203 milioni), seguiti dai nostril club (88,5) e portoghesi (65,9).



Nuovi picchi anche per il calcio femminile: si registra un +42,9% dei trasferimenti con intermediari coinvolti dal 2021 al 2022.