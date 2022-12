Idee, telefonate, strette di mano, trattative che vanno avanti e altre che saltano. Il calciomercato mette il turbo e si riattiva, lasciandosi alle spalle un Mondiale che ha messo in vetrina qualche talento. Non molti, secondo il procuratore ed esperto di mercato: "Credo che il torneo in Qatar non cambierà questa sessione di mercato - ha detto nella nostra intervista - è stato l'ennesimo Mondiale povero di valori tecnici e nuove proposte"."Credo che oltre all'abituale piccolo cabotaggio ci potrebbe essere qualche grande colpo"."Penso alla cessione di Cunha in Premier League o Joao Felix al Psg, visto che Messi non vuole rinnovare. Ci sarebbe anche la possibilità di vedere Gvardiol al Chelsea, ma è più probabile a luglio. In generale, penso che i Blues saranno molto attivi"."Joao Felix, un grande talento. Uno dei pochissimi"."In questa situazione faccio il tifo per il Milan, ma il rinnovo non sarà facile in considerazione del potere economico delle pretendenti; ma soprattutto della confusione che regna intorno alla gestione del talento rossonero"."Ha già affrontato due sessioni importanti, ora deve solo recuperare gli infortunati e fidarsi di Allegri"."Onestamente sì. Nel nostro mondo ormai le mode influiscono più della competenza, e oggi è estremamente popolare sparare su CR7"."Vuole rimanere in un calcio vero, ma non sarà facile. Credo che la MLS potrebbe rappresentare un giusto compromesso".