Ancora qualche giorno e si aprirà ufficialmente il mercato. E ogni club farà qualcosa. Ne è sicuro Silvio Pagliari, procuratore sportivo che nella nostra intervista ha presentato la prossima sessione invernale: "Come sempre ci saranno accorgimenti in ogni squadra, perché tutte hanno bisogno di rinforzi - ha detto l'agente - chi lotta per lo scudetto, chi per un posto in Europa e chi per salvarsi. Penso che tutte le società faranno almeno due o tre operazioni in entrata".



In che modo il Mondiale appena finito può cambiare il mercato della Serie A?

"Molto, perché è stata una vetrina internazionale molto importante nella quale alcuni giocatori hanno cambiato il loro valore, come per esempio Amrabat".



Quale può essere il grande colpo?

"Proprio lui. Adesso quando gioca a due in mezzo al campo è devastante".



Come finirà la telenovela Leao?

"Resterà al Milan e firmerà il rinnovo".



Dove può andare Cristiano Ronaldo?

"Ormai a quelle cifre non vale più la pena investire, non ha senso e non c'è una squadra europea che si può permettere l'ingaggio. O decide di ridimensionarsi o andrà a concludere la carriera in qualche oasi felice".