Mesi fa era una outsider, oggi è in grande vantaggio. L’Inter e suoi tifosi potrebbero presto vedere Sandro Tonali varcare i cancelli del Centro Sportivo Suning. Le insistenti voci di mercato, ma soprattutto le parole di ieri di Massimo Cellino hanno acceso le speranze dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta di portare il gioiellino del Brescia alla corte di Antonio Conte nella prossima stagione. Seppur il numero uno del Brescia, però, confidi in un rilancio in grande stile da parte della Juventus, sempre vigile ma al momento un passo indietro rispetto ai nerazzurri, ad alimentare la svolta nella trattativa tra Inter e il club lombardo è Mauro Icardi. La cessione dell’argentino al Paris Saint Germain, che ha portato nelle casse del club nerazzurro minimo 50 milioni, pare abbia dato un impulso importante ai progetti di mercato della società. Questa liquidità permette a Marotta di accontentare con maggior facilità Cellino rispetto a Paratici. Tutta questa situazione trova conferma tra i betting analyst. Già a marzo era stata aperta una scommessa sulle possibili destinazioni del talento italiano di qui al prossimo ottobre, ma le quote ora sono cambiate. E anche drasticamente. In sensibile discesa appunto l’ipotesi Inter che, riporta Agipronews, da 6,00 passa a 1,80. Chissà se l’Inter si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A con uno tra i migliori giovani centrocampisti d’Italia.