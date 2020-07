Inter a caccia di Sergei Milinkovic-Savic: questo lo scenario delineato dagli analisti a proposito del centrocampista della Lazio, uno dei fari del prossimo mercato. In prima fila, a quota 5,00, c’è il Psg, com’era prevedibile, visto che Leonardo è un estimatore del serbo e sta da tempo sondando il calcio italiano per rinforzare la mediana parigina. Negli ultimi giorni però è emerso prepotentemente l’interesse di Marotta, tanto da spingere gli analisti ad abbinare all’Inter la stessa quota del Psg. Terzo incomodo, in posizione leggermente più defilata,riporta Agipronews, la Juventus, a 8,00, mentre il resto del Gotha europeo è più lontano: a 12 il Real, a 15 i due Manchester, il Liverpool, il Bayern e il Barcellona. Lotito sembra comunque arroccato sulla richiesta di cento milioni, giudicata eccessiva dagli addetti ai lavori, e potrà controllare il gioco, visto che ha già ottenuto dal giocatore la promessa di un rinnovo contrattuale fino al 2024.