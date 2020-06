L’esperienza nella Liga, con la maglia del Valencia, avrebbe dovuto rilanciarlo dopo il poco spazio trovato nella sua Roma con Paulo Fonseca. Eppure l’esperienza di Alessandro Florenzi in terra spagnola, anche a causa dell’emergenza coronavirus che ha stravolto lo sport mondiale, sembra destinata a concludersi al termine di questa travagliata e stranissima stagione calcistica. Nei prossimi mesi l’ex capitano giallorosso dovrebbe fare rientro a Trigoria, ma solo di passaggio. Per lui, infatti, si prospetta un futuro lontano dalle mura e dai campi che lo hanno visto crescere anagraficamente e calcisticamente. I trader. nei mesi scorsi, avevano ipotizzato per lui un passaggio alla Fiorentina, ma nelle ultime ore , riporta Agipronews,si stanno facendo sempre più insistenti i rumors che lo vedrebbero vicino all’Inter. L’esterno classe 1991, secondo i rumors, si inserirebbe alla perfezione nello scacchiere tattico di Antonio Conte, grazie alla sua duttilità. L’attuale tecnico dell’Inter, dopo tutto, ha già avuto a sua disposizione Florenzi in Nazionale, sfruttandolo sulle corsie laterali del suo 3-5-2. Ecco allora che il bookie ha rivisto le quotazione di un possibile approdo a Milano dell’ex capitano romanista. La quota, che a marzo era data a 12, riferisce Agipronews, ora è in discesa libera: 4,50 (entro il 5 ottobre 2020).