Timo Werner e l'Inter. Un matrimonio che forse s'ha da fare. Con Lautaro Martinez sempre più deciso a lasciare Milano per giocare con Messi, il centravanti tedesco in forza al Lipsia è l'obiettivo numero uno della società nerazzurra. Per caratteristiche si adatterebbe bene in una posizione più defilata dall'area di rigore e Antonio Conte potrebbe studiare il modulo definitivo per la sua Inter: il 3-4-3 che tanto bene ha portato al Chelsea con Eriksen ala opposta a Timo e Lukaku in versione punta centrale di peso. L'eventuale futuro all'ombra della Madonnina è finito nel mirino dei betting analyst che quotano a 5,00 un possibile approdo del tedesco all'Inter entro il 30 settembre 2020. L’attenzione sul giocatore del Lipsia, però è alta e la concorrenza spietata. Sebbene lo scenario più plausibile sembra essere quello di una permanenza in Germania (1,80), anche il Liverpool è tra le possibili destinazioni per Werner: si gioca a 3,00. Più staccate Bayern Monaco (7,50), Juventus (16,00) e Real Madrid (16,00), secondo Agipronews.