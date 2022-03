A fine stagione nelle casse della Juventus arriveranno 9 milioni di euro da poter reinvestire nel mercato in entrate: i 9 milioni sono la cifra che il Torino verserà per acquistare a titolo definitivo il cartellino di Rolando Mandragora.



Sono infatti scattate le condizioni per l'obbligo di riscatto da parte del Torino del centrocampista napoletano, che è diventato un giocatore fondamentale per gli equilibri della squadra di Ivan Juric: il presidente Urbano Cairo è pronto quindi a far partire il bonifico e legare Mandragora al Torino.