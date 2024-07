PIPPO FALCO PROPOSTO AL FOGGIA

“Rientro in Italia con le idee chiare e tanta fame, voglio giocare nel mio Paese, ho cambiato agenti da poco, affidandomi a Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi. Ho voltato pagina in tutto. La vita presenta tante sliding doors e stavolta devo prendere la porta giusta". Nella giornata di ieri il fantasista Filippo Falco parlava così mandando un messaggio chiaro ai club italiani: un club di Serie C potrebbe accogliere il classe ‘92 fresco di svincolo, ovvero il Foggia, a cui il giocatore è stato proposto nelle scorse ore. Per Falco si tratterebbe di un ritorno in Puglia, dove ha vestito per 108 volte la maglia del Lecce.