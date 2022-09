Le porte del Gallia si sono chiuse lasciando soddisfatti e delusi calciatori, dirigenti, procuratori e tifosi. In un mondo così frenetico come quello del calcio però non c’è modo di riposarsi e, anzi,- L’ultima sessione ha dimostrato come arrivare a scadenza di contratto possa essere un’arma a doppio taglio, non solo per i club, ma anche per gli stessi giocatori.(ma ce ne sarebbero molti altri da citare) faranno probabilmente scuola e cambieranno abitudini e costumi dei nostri calciatori, abituati a tenere sulle spine le proprie squadre con laIn bilico ci sono tanti campioni, qui ne analizzeremo 5. Ini loro rinnovi, o le loro partenze, potrebbero dare un nuovo volto al nostro campionato.- Partiamo con le scadenze 2023. Questi calciatori, qualora non avessero intenzione di rinnovare,. Il più interessante è certamente Milan. Il centrale interista è stato al centro del mercato per la sua interezza. Alla fine, nonostante le offerte e la pressione di Campos. Ora però. Dall’Inter più volte sono arrivate dichiarazioni di apertura al ritocco che sarà il punto di partenza per progettare le prossime stagioni. Certo, Skriniar dovrà accontentarsi di cifre minori.. Spetterà al giocatore, che ha sempre messo i nerazzurri davanti a tutto, decidere se accettare questa proposta.– Altro caso che ci ha accompagnato per tutta l’estate è quello di Alex. Dopo l’addio di. Firma però che è slittata giorno dopo giorno, complici le dichiarazioni, e le volontà, didi rinforzare il reparto con due portieri di livello. Dopo un’annata in cui ha giocato poco, l’ex Udinese avrebbe voluto una maggiore fiducia da parte della sua squadra, motivo per cui i rapporti tra le parti si sono raffreddati. Il Napoli ha presoper fare da secondo e ha cercato di portare in Italia, ma anche. Nulla di fatto. Gli azzurri sono rimasti alla fine del mercato con i loro due portieri e una sensazione di incompiuto. Risedersi per discutere il rinnovo sarà complicato e non è detto che accada.– Passando ai giocatori in scadenza nel, a balzare subito all’occhio è il nome di. L’Mvp del passato campionato è la stella deled ha una, una cifra monstre ma che non spaventa i top club che lo seguono.I rossoneri sono stati chiari: clausola o nulla. Una posizione di forza che però potrebbe sgretolarsi se, con il passare del tempo, ci si avvicinasse alla fatidica data del 2024. Maldini e Massara dovranno evitare nuovi casie dimostrare la centralità del portoghese nel progetto milanista, ora rinfrancato da. I nuovi proprietari non potrebbero presentarsi con uno smacco del genere, anche se, procuratore del giocatore, spinge per spostarlo.. Un contributo costante il suo allacon gol, assist, giocate spettacolari ed efficienti e una leadership sempre più pronunciata. Il futuro però potrebbe essere lontano da Roma. Anche quest’estate, per l’ennesima volta,In una recente intervista, l’agente del giocatore ha giudicato eccessivi ie posticipato il rinnovo del contratto (che scade nel 2024) al post Mondiale. Il serbo potrebbe fare lì il salto finale e meritarsi l’offerta che aspetta da tempo. Le parti potrebbero dunque accordarsi, ma questa potrebbe essere l’ultima del Sergente in Italia. E, se non arrivasse il rinnovo, il colpo sarebbe ancora più ghiotto per tutti.– Altro protagonista dell’estate, Nicolò, con una squadra rinfrancata dall’arrivo die con grandi ambizioni. Pinto ha sparato alto per il suo gioiello e nessuno si è avvicinato alle sue richieste estive. L’ex Inter è partito col botto in campionato ma poi è stato frenato da un problema alla spalla. Questo periodo in bacino di carenaggio gli potrà servire anche perSettembre sarà un mese rovente per questi 5 giocatori, per molti altri e per le società. Dopo le fatiche del calciomercato, nessuno potrà riposarsi.