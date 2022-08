Oltre ad annunciare l'accordo trovato tra la Juventus e Paredes, l'allenatore del, ha anche parlato in conferenza stampa di Milan Skriniar. Il tecnico non ha ancora escluso la possibilità che il difensore dell'Inter arrivi in questi ultimi giorni di mercato: ". Skriniar è nel nostro mirino da molto tempo. La trattativa con l'Inter è difficile, bisogna rispettare la loro posizione.. A Parigi quindi non hanno ancora perso tutte le speranze, nonostante i nerazzurri siano stati chiari sulla volontà di non cedere il giocatore.A testimonianza di come il Psg non abbia ancora mollato Skriniar, in Francia e in particolare FootMercato, parla di un possibile incontro traIl club parigino spera di riuscire in questo modo a sbloccare la trattativa. Fino ad ora, l'Inter ha rifiutato tutte le proposte arrivate da Parigi, compreso il rilancio di settimana scorsa. Alla "minaccia" del Psg di prendere il difensore a parametro zero nel 2023, quando il contratto con l'Inter scadrà, l'ad nerazurro,aveva risposto così: "Il PSG lo vuole a zero? Skriniar è un ragazzo per bene e presto inizieremo a trattare il suo rinnovo per vincolarlo con noi per tanto tempo. Questa velata minata minaccia non scardineranno i valori di questo calciatore."