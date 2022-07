Il mercato è entrato nel vivo, i primi colpi sono stati annunciati e altre trattative sono entrate nel vivo. Ne parleremo nella nostra nuova diretta dalle 19.30 alle 21 su Twitch e Youtube. L'inviato del Milan Daniele Longo ci racconterà le ultime mosse di Maldini e Massara per rinforzare la squadra di Pioli. In casa Juve si sta lavorando alla cessione di de Ligt: il ds del Bayern è in Italia per parlare con la dirigenza bianconera e Cristiano Corbo ci racconterà gli ultimi aggiornamenti. Il nostro inviato a Dimaro Giovanni Annunziata ci racconterà l'atmosfera nel ritiro del Napoli e le ultime sul mercato.



Da Roma Francesco Balzani ci darà aggiornamenti sul mercato giallorosso con Frattesi e Zaniolo in primo piano; ci collegheremo con Auronzo di Cadore, dove l'inviato della Lazio Tommaso Fefè ci racconterà della situazione legata al futuro di Acerbi e l'affare Maximiano già definito.