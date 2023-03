Avanti insieme., nonostante qualche malumore legato al mercato, non ha nei piani una partenza a giugno. Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, lo Special One. La voci di un possibile addio, di un ritorno in Inghilterra dove piace a(sarebbe la terza parentesi, dopo quelle del 2004-07 e del giugno 2013- luglio 2015) e(in caso di partenza di Eddie Howe per il Tottenham, che ha confermato fino a giugno Cristian Stellini come allenatore a interim al posto di Antonio Conte) o quelle legate a un possibile sbarco a(piace al responsabile del mercato Luis Campos, a caccia dell'erede di Christophe Galtier, in uscita dal Paris Saint-Germain) sono state spazzate via poco prima della pausa.In questi giorni passati a Londra l'allenatore portoghese, che in 22 anni di carriera ha festeggiato 26 trofei, conquistati in 4 Paesi e con 6 squadre diverse (l'ultimo, la Conference League con la Roma, nella finale di Tirana contro il Feyenoord decisa da Zaniolo), ha avuto modo di riflettere, di confrontarsi con i suoi collaboratori,: Pellegrini e compagni sono in piena lotta per entrare in Champions League (al momento sono quinti, a -1 dal Milan quarto) e giocheranno il doppio impegno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord (match di andata il 13 di aprile in Olanda, ritorno all'Olimpico il 20 aprile). Un messaggio alla squadra: avanti insieme, verso nuovi orizzonti.Sarà ancora Mou a guidare le operazioni della Roma targata 2023-24, insieme al direttore sportivo Tiago Pinto, che vivrà un'estate molto calda. Il settlement agreement imposto con la Uefa (oltre alle restrizioni sul numero e su nuovi giocatori l'obiettivo è quello di arrivare alla stagione 2025/2026 con una perdita non superiore ai 60 milioni) obbliga il portoghese a lavorare in uscita:, legato da un rapporto molto stretto con Mourinho ma corteggiato in Premier League. Ci sono invece ottime chance di vedere ai nastri di partenza della prossima stagione Chris Smalling (l'offerta giallorossa è di un rinnovo annuale da circa 3 milioni di euro) e Paulo Dybala. Ad oggi la scadenza dell'argentino è fissata al 2025.All'interno del contratto c'è una clausola d’uscita del valore di 12 milioni per l’estero e 20 per l’Italia in grado di liberare il giocatore. Può essere azzerata però con un aumento dell’ingaggio, appunto fino a 6 milioni.