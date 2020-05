Jürgen Damm ha confessato al quotidiano spagnolo AS di essere stato contattato in passato dalla Roma. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Tigres: "Tutto quello è che è stato scritto sono notizie della stampa, sappiamo come funziona, alla fine l'unico che conosce la verità sono io. In passato ho avuto l'opportunità di andare alla Roma e al Wolfsburg, per le offerte erano basse. Sono quindi venuto qui, ho giocato, abbiamo vinto dei titoli e comunque andare in Europa molto giovane può essere controproducente. La decisione migliore è stata di venire qui al Tigres'