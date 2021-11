Se cercate il portiere meno imbattuto d'Europa, lo trovare in Serie C: Davide Poluzzi, classe '89, Sudtirol. Tre gol presi e il contratto in scadenza a giugno: la volontà di entrambe le parti è quella di andare avanti insieme, il giocatore si trova molto bene e ance la società è contenta delle prestazioni del portiere. Al momento però non sono previsti incontri per trattare il rinnovo, ma da parte del club filtra ottimismo e sono convinti che basterà poco tempo per trovare l'accordo.